Fuga di gas, crolla palazzina a Marino: 3 estratti viv

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri di Marino e della compagnia di Castel Gandolfo. Fortunatamente molti degli appartamenti della palazzina erano disabitati. A quanto si apprende, il palazzo era composto da un piano terra più due piani. In totale sarebbero sei gli appartamenti interessati dallo scoppio.

IL SINDACO – “Tre persone che si trovavano nella palazzina crollata sono state estratte dalle macerie e trasferite in ospedale, sembra non siano in gravi condizioni”. Lo riferisce all’Adnkronos il sindaco di Marino Carlo Colizza, presente sul posto dove si è verificata l’esplosione. “Vigili del fuoco e soccorritori stanno proseguendo le ricerche di un’altra persona che però sembra non fosse all’interno dell’abitazione”. Il crollo, spiega ancora il sindaco, “poteva essere un disastro, la palazzina è completamente sventrata”. Ad essere coinvolto è un edificio storico, in pieno centro del paese. “Ci stiamo già adoperando per trovare una sistemazione futura per le 4 persone”.