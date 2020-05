Brusaferro: “Curva contagi in calo, ma è ancora fase epidemica”

“Conoscere quante sono le persone immuni è importante. Oggi sappiamo che la percentuale è molto bassa, con delle variazioni tra Regioni, ma globalmente siamo molto lontani dal 70-80%, che sono le soglie della cosiddetta immunità di gregge. Un obiettivo che si potrà raggiungere solo quando arriverà il vaccino”, ha aggiunto. “Dovremo convivere con il virus nei prossimi mesi: verosimilmente prima dell’inizio del prossimo anno sarà molto difficile avere un vaccino in grado di garantire la copertura a tutti gli italiani che ne avranno bisogno”, ha continuato, per poi passare alle app per la tracciabilità dei contatti: “Le ‘app’ possono riportare immediatamente le persone che hanno avuto un contatto con i positivi e possono tracciarlo e registrarlo nelle ultime 48 ore. Questa funzione facilita l’opera di chi dopo deve fare l’intervista, ma non può sostituire chi deve fare le interviste, sono gli operatori a poter ricostruire la storia recente e la modalità con cui è avvenuto il contatto” con un caso di Covid-19. In questo senso va il potenziamento degli operatori previsto dall’ultimo decreto del ministro della Salute, per il “monitoraggio stretto di quanto avviene a livello nazionale e soprattutto regionale, per intercettare precocemente eventuali focolai che possano poi facilitare la diffusione del virus”.