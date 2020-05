FILO DI NOTA/Manutenzione addio, filobus a rischio

Problemi per i mezzi che circolano sulla Laurentina. Fase 2 tormentata

Non sarà il problema dei problemi, in questo momento, ma è pur indice di una gestione un po’approssimativa della cosa pubblica. La Raggi ha problema di mezzi per mandare in onda la mobilità nella cosiddetta Fase 2? Ha chiesto perfino aiuto a quelli dei pullman turistici e a Palazzo Chigi per delle navette che si occupino dei ministeriali. Ma si sono scordati tutti dei filobus, poca roba per carità, ma il loro lavoro nel quadrante meridionale lo fanno. L’appalto che garantiva la manutenzione dei filobus è infatti andato a scadenza e non dovrebbe più essere disponibile nell’immediato futuro . Non è cosa semplice. La messa in funzione dei filobus ha comportato una serie d’importanti modifiche agli altri segmenti del trasporto pubblico. Il venire meno del servizio offerto dai mezzi della Breda Menarini, rischia di creare un corto circuito nel sistema d’un intero quadrante. La scadenza del contratto, era nota. I mezzi che finora hanno circolato sulla Laurentina, sono stati messi in funzione nel 2017. Ma poiché si tratta di filobus fabbricati nel 2009, all’inizio hanno dato qualche problema ed è stato necessario sottoscrivere un accordo per la loro manutenzione. Andava fatto un nuovo bando. Ma chi doveva occuparsene era Roma Metropolitane, una società che nel frattempo è stata messa in liquidazione. E adesso? I mezzi potranno continuare a girare ma, finchè non saranno presi provvedimenti specifici, i primi guasti potrebbero essere pagati con la riduzione delle corse. Tutti avvertiti

