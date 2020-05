“Oggi registriamo un dato di 39 casi positivi nelle ultime 24 ore, un trend allo 0,5% e un balzo in avanti dei guariti, che sono 119, cioè il triplo dei nuovi casi nelle ultime 24 ore”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Nelle ultime 24 ore – aggiunge l’assessore – i decessi sono stati 5, mentre continuano a crescere i guariti, che sono arrivati a 2.143 totali”. Per quanto riguarda le province, osserva poi D’Amato, “abbiamo un trend stabilmente in discesa: complessivamente si registra un solo caso a Latina nelle ultime 24 ore e zero decessi”. Dai dati forniti nel bollettino si evince che i nuovi positivi registrati a Roma nelle ultime 24 ore sono 19 sui 39 totali della Regione.

Questa la situazione nelle asl e nelle Aziende ospedaliere:

– Asl Roma 1 – 8 nuovi casi positivi. 42 Persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 Postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della pietà. In apertura una seconda postazione presso la casa della salute di via Clauzetto

– Asl Roma 2 – 2 nuovi casi positivi, 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare, 3 postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a piazzale Tosti e a piazza degli Eucalipti

– Asl Roma 3 – 9 nuovi casi positivi, 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare, 1 postazione per il tampone drive in attiva a Casal Bernocchi. In apertura una seconda postazione per tampone drive in a Fiumicino

– Asl Roma 4 – 7 nuovi casi positivi. 208 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare, 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia

– Asl Roma 5 – 5 nuovi casi positivi, deceduta una donna di 83 anni con patologie pregresse, 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare, 2 postazioni per tampone drive in attivi sul territorio di Guidonia e Colleferro

– Asl Roma 6 – 7 nuovi casi positivi, deceduta una donna di 75 anni con patologie pregresse, 33 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 Postazioni di tamponi drive in sul territorio di Frascati e Pomezia

– As Frosinone – non risultano nuovi casi positivi, 0 decessi. 28 Persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tamponi drive in all’ospedale di Frosinone e di Cassino

– Asl Latina – 1 nuovo caso positivo, 0 decessi, 198 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. In apertura 2 postazioni di tamponi drive in a Latina e a Gaeta

– Asl Rieti – non risultano nuovi casi positivi. 0 Decessi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 Postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di rieti, di poggio mirteto e di contigliano

– Asl Viterbo – non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare, 2 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Civita Castellana e all’ospedale Belcolle di Vite