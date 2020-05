Coronavirus, “positiva assistente personale di Ivanka Trump”

L‘assistente personale di Ivanka Trump è risultata positiva al Coronavirus. A rivelarlo è la Cnn, citando una fonte bene informata. L’assistente non è stata a contatto con la figlia del presidente da settimane, ha precisato l’emittente: per circa due mesi ha lavorato da casa ed è stata sottoposta a test per precauzione, non avendo denunciato alcun sintomo della malattia. Ivanka Trump e il marito Jared Kuchner sono risultati negativi al test ieri, rende noto la Cnn citando la stessa fonte.

