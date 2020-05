DAL PONTINO/ Cantieri Rizzardi: si torna a lavoro

Tra misure di sicurezza e gara contro il tempo per la consegna delle imbarcazioni

Dopo il lockdown i Cantieri Rizzardi tornano in pista e riprendono la produzione per mantenere fede ai contratti in essere, ci sono yacht da consegnare entro l’estate perché il Covid19 non ha sopito certo la voglia di mare. L’ azienda – con il nuovo Rizzardi inSix, prestante yacht di 20 metri, insignito “Barca dell’anno 2019” per la categoria Barche a motore – ha preparato al meglio questo momento introducendo un programma di sicurezza che riflette il suo impegno nel dare priorità alle sue maestranze. Dopo attente riunioni anche con consulenti del lavoro, sono state introdotte nuove pratiche a tutela della salute e del benessere di tutti i dipendenti, oltre a introdurre nuove regole per la condivisione delle aree comuni e la riorganizzazione dei suoi ambienti. Nella foto la misurazione della temperatura prima di accedere nei luoghi di lavoro: uffici e zona produttiva.

