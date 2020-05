La Sindaca Raggi intensifica i controlli in parchi e ville

”I parchi e le ville storiche di Roma sono di nuovo aperti. Da lunedì scorso i romani hanno potuto ricominciare a frequentare le loro aree verdi. Ancora una volta hanno dimostrato senso di responsabilità e, salvo qualche rara eccezione, non sono stati segnalati assembramenti o situazioni a rischio”. Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. ”Non bisogna però abbassare la guardia. Nel week-end le presenze nei parchi potrebbero aumentare e quindi voglio rivolgere un invito a tutti: continuate a rispettare le regole e le distanze di sicurezza. È fondamentale per tutelare la vostra salute e quella degli altri. Noi abbiamo rafforzato i controlli, soprattutto grazie all’impegno degli agenti della Polizia Locale, e stiamo andando avanti con la manutenzione del verde: molte ditte che svolgono questa attività, e che erano rimaste ferme a causa dell’emergenza coronavirus, hanno ricominciato a lavorare per rendere i parchi e le ville sempre più curati. ”Sta a tutti noi cittadini tornare a viverli nel rispetto degli altri e delle regole di convivenza imposte dalla necessità di prevenire nuovi contagi. Non dobbiamo vanificare i sacrifici fatti finora. #NonAbbassiamoLaGuardia”.

