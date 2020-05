Roma, cade un altro Municipio a guida M5S

Sfiducia all’unanimità per la minisindaca Cinque Stelle Roberta Della Casa. Il Consiglio del IV Municipio, in videoconferenza a causa del Coronavirus, ha approvato pochi minuti fa con 24 voti favorevoli la mozione di sfiducia alla presidente presentata lo scorso 24 aprile da tutti i consiglieri della sua stessa maggioranza, in nome dell”’evidente incapacità della giunta di proporre progetti condivisi e condivisibili con la propria maggioranza”.

Il voto di oggi sancisce così la caduta del quarto Municipio a guida Cinque Stelle, dopo il Municipio VIII e III, poi passati al centrosinistra, e il Municipio XI, al momento guidato dal commissario ed ex presidente Mario Torelli.

