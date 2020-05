Silvia Romano, Briatore: “Salvini ha ragione, per me non avrebbero pagato”

“Sono sicuro che lo Stato per non avrebbe pagato un euro per me”, aggiunge Briatore, che in Kenya ha un resort. “Per Silvia Romano – prosegue l’imprenditore – il governo è stato molto veloce, sicuramente più veloce che nel pagare la cassa integrazione a chi è rimasto senza lavoro. È giusto che abbiamo pagato il riscatto, per carità. Però“, aggiunge. E sottolinea: “Sono venti anni che vengo in Kenya e non è mai successo niente.. Come ci sono posti sconsigliati anche in Italia e in altri Paesi. Soprattutto per una ragazza sola. Lì erano in tre, poi due sono andate via. Lei è voluta rimanere. Mi chiedo perché., rimarca.