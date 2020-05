Barzagli lascia la Juve

Andrea Barzagli lascia la Juventus. Lo ha annunciato lo stesso ex difensore dei bianconeri, e poi transitato nello staff tecnico di Maurizio Sarri, con una lettera su Instagram.

“Ho deciso di fare una scelta di vita. E’ stata una scelta di cuore! Non per questo non sofferta. Ma sentivo l’esigenza di vivere maggiormente la mia famiglia che, silenziosamente in tutti questi anni, ha appoggiato e accompagnato le mie scelte professionali. Ho scelto di privilegiare, oggi, una famiglia a dispetto di un’altra, la Juventus, a cui sarò sempre legato ed eternamente grato. Ma era giusto scegliere”.

“Il mio pensiero corre a chi mi ha dimostrato sempre la massima stima e la totale vicinanza professionale e umana. Il Presidente, il mister, Fabio e Pavel. Figure che hanno contribuito alla mia crescita e che con discrezione e amicizia hanno camminato al mio fianco”.

“I grazie sarebbero tantissimi. I compagni, i tifosi, i professionisti che lavorano ogni giorno per rendere la Juventus ciò che è! Riassumo tutto in un grande e gigantesco: #finoallafine forza Juventus! Sempre vostro, Andrea”.

