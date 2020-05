Roma, blitz contro usurai: 5 arresti

Buste della spesa piene di soldi, agende con la contabilità delle somme date in prestito, mazzette di fogli scritti a mano e nascosti nelle pareti, tra le intercapedini, o dietro ai termosifoni. E’ quanto hanno scoperto gli agenti coordinati dal procuratore aggiunto di Roma Lucia Lotti che hanno condotto due distinte operazioni contro bande di usurai, tra Primavalle e Ostia.

Cinque le persone finite in manette per estorsione, usura ed esercizio illecito dell’attività creditizia. Una famiglia di quattro persone di Primavalle, con padre e figlio finiti in carcere e altri due destinatari dell’ordinanza agli arresti domiciliari; e un uomo di Ostia.

“Le operazioni che stiamo eseguendo in questi giorni sono il frutto del lavoro di mesi, un lavoro pregresso su un fenomeno, quello dell’usura, che non si è fermato nemmeno con l’emergenza coronavirus. Un vero e proprio mondo parallelo su cui la Procura di Roma è costantemente impegnata”, ha spiegato il procuratore Lotti.

Ti potrebbero interessare anche: