Coronavirus, creata sull’App Municipium la mappa delle attività di consegne a domicilio a Pomezia

Da oggi all’interno dell’App Municipium è possibile visualizzare l’elenco completo delle attività che svolgono consegne a domicilio sul territorio comunale.

Creata per agevolare i cittadini nei loro acquisti durante la fase di lockdown, la sezione web “Guida alle consegne a domicilio” consultabile al seguente link: (http://www.comune.pomezia.rm.it/consegne_a_domicilio) conta oltre 80 nominativi di esercizi commerciali aderenti divisi per tipologia di prodotto.

“Municipium rappresenta uno strumento snello e intuitivo per entrare in relazione con gli uffici comunali – ha spiegato l’Assessore Giuseppe Raspa –. Abbiamo deciso di agevolare ulteriormente i nostri utenti inserendo nella sezione ‘mappe’ l’elenco completo delle attività che svolgono consegne a domicilio: in questo modo sarà ancora più semplice e veloce consultare l’elenco. Basta infatti entrare all’interno della sezione e selezionare la voce ‘consegne a domicilio’ per poter consultare l’elenco e navigare sulla mappa per avere le indicazioni precise per raggiungere i vari punti di interesse”.

“Il Comune è l’ente più vicino al cittadino – ha aggiunto il Sindaco Adriano Zuccalà – ed è nostra intenzione offrire il maggior numero di informazioni in maniera chiara, semplice ed esaustiva. Il sito web rappresenta il canale ufficiale di informazione, ma molti dei nostri cittadini utilizzano quotidianamente i social network e le nostre App Municipium e Telegram per tenersi sempre aggiornati sulle ultime notizie, soprattutto in questo periodo così particolare. Per questo motivo stiamo potenziando le informazioni presenti, in modo da rendere tutto a portata di click”.

Municipium è la App del Comune di Pomezia che rappresenta un facile punto d’accesso unificato per comunicazioni, eventi, info rifiuti, punti di interesse, segnalazioni, sondaggi e tutti i servizi comunali. Una App unica e intuitiva, gratuita, che ti consente di essere sempre aggiornato. Scarica la App su Play Store (per Android) o App Store (per Iphone) e cerca il Comune di Pomezia.​

Ti potrebbero interessare anche: