Mea culpa Vanoni su Silvia Romano: “Su di lei ho sbagliato

“Ho sbagliato. E lo dico senza problemi”. Così Ornella Vanoni, in un’intervista a ‘Repubblica’, parla della frase sulla liberazione di Silvia Romano, postata sui social network e poi cancellata (“Se era così felice, convertita, sposata per sua scelta, ma perché l’avete liberata?”).

“Volevo fare una battuta – spiega Ornella Vanoni – ma non è il momento. Mi è venuta perché è il mio carattere. Ma io ho un grande rispetto per questa ragazza, ed era meglio stare zitti perché non sappiamo niente di quello che pensa, se per esempio è stata costretta a convertirsi o no. Per me sì, ma se serve a non morire a 25 anni anch’io mi converto subito e metto la veste verde”.

Quella frase le ha fatto ricevere diversi contenuti violenti da chi voleva unirsi al coro contro la cooperante italiana: “Non sa quanti. Contro Silvia. Ho ricevuto alcuni video, chiaramente fotomontaggi, terrificanti, che ho subito cancellato. Video violenti che continuano a girare in rete. Sono matti. Dovremmo stare tutti un po’ più calmi. Ripartire con un altro passo”.

