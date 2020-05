Aggredita troupe “Dritto e Rovescio” a Stazione Tiburtina

Gruppo di giornalisti e cameraman di “Dritto e Rovescio” di Del Debbio aggrediti a colpi di bottiglie di birra (vuote) in zona Stazione Tiburtina. Denunciavano lo stato di degrado del territorio e lo “spostamento” del capolinea della linea 548 dovuto a un accampamento abusivo di alcuni migranti. La solidarietà del consigliere della Regione Lazio della Lega Giannini che racconta il fatto



«Esprimo solidarietà alla troupe della trasmissione Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio per la vile aggressione subita questa mattina nei pressi della stazione Tiburtina», dichiara Daniele Giannini, consigliere della Regione Lazio della Lega. Il fatto è avvenuto questa mattina nei pressi della Stazione Tiburtina mentre stavano registrando scene di degrado quotidiano, su segnalazione dei residenti che non ne possono più di vivere con le loro famiglie situazioni di totale assenza di sicurezza e controllo sociale. «Addirittura, per permettere un loro accampamento completamente abusivo, il capolinea della linea 548 è stato spostato e non esiste più, andando a creare disagi ai cittadini nonché agli autisti del TPL ai quali rivolgiamo anche a loro piena solidarietà per dover operare in zone di frontiera come queste», spiega Giannini. «Finita la quarantena e con l’inizio della Fase 2, tornano in alcune zone della città bande di irregolari clandestini che andrebbero espulsi immediatamente e non lasciati al completo bivacco o, peggio ancora, a tirare bottiglie di birra vuote nei confronti di chi fa informazione. Il tempo del buonismo è finito», conclude il consigliere regionale.

