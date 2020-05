Scarcerazioni, revocati domiciliari a Francesco Bonura

Il magistrato di sorveglianza di Milano ha revocato la detenzione domiciliare per il boss Francesco Bonura in applicazione del decreto antimafia approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 9 maggio. Lo si apprende da fonti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Ti potrebbero interessare anche: