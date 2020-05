Commercio: Raggi, oggi la delibera per l’ampliamento del suolo pubblico di bar e ristoranti

La delibera per l’ampliamento del suolo pubblico di bar e ristoranti dovrebbe essere licenziata oggi dalla giunta capitolina. Lo ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma, in un’intervista a Radio Rock. «Dovrebbe arrivare oggi in approvazione rapidissima la delibera che abbiamo ricalibrato sul decreto governativo per aumentare lo spazio esterno dei locali del 35 per cento e dare respiro ai commercianti», ha detto Raggi.

