Roma, pedone investito da auto: morto 60enne

Incidente mortale ieri sera a Roma. Un’auto ha investito un pedone su viale Regina Elena, in direzione Verano. La vittima è un 60enne di origine tunisina. Alla guida dell’auto, una Alfa Romeo Mito, un italiano di 44 anni che si è fermato a prestare i soccorsi ma purtroppo per il pedone non c’è stato nulla da fare. La salma è stata portata al Verano mentre si attendono gli esiti del test, disposto sul conducente. Sul posto è intervenuto il gruppo Sapienza della polizia locale. Secondo le prime informazioni il pedone non stava attraversando ma si trovava al bordo della strada.

Ti potrebbero interessare anche: