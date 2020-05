Meteo, weekend con caldo e temporali al Nord

Nell’imminente fine settimana l’anticiclone cercherà di dare il meglio di sé per portare il sole e scaldare l’atmosfera su tutta Italia, ma dovrà fare i conti con la coda di una perturbazione Nordatlantica che sfiorerà le regioni settentrionali con una veloce passata temporalesca. iLMeteo.it comunica che già da venerdì l’alta pressione comincerà a dominare il nostro Paese portando bel tempo su tutte le regioni e temperature estive, quanto meno al Nord (punte di 30°C in Emilia). Sabato partirà con molte nubi al Nord, sole altrove e il passaggio veloce della coda della perturbazione prima anzidetta. Nel corso del pomeriggio cominceranno a scoppiare temporali sull’arco alpino, anche con locali grandinate. In serata e nottata tuoni e fulmini raggiungeranno anche la pianura orientale della Lombardia, gran parte di quella del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Continuerà ad essere soleggiato altrove. Il clima sarà caldo su tutto il Centro-Nord (31°C a Ferrara, 28 a Milano, Firenze e Roma). Domenica, a seguito del passaggio instabile, i venti diventeranno più freschi e causeranno un calo delle temperature su gran parte del Centro-Nord, ma più sensibile sui versanti adriatici (perdita di 5-6°C). La giornata vedrà una nuvolosità maggiore al Nordest e lungo le regioni adriatiche, ma le precipitazioni saranno scarse e occasionali. Il team del sito www.iLMeteo.it evidenzia inoltre che dalla prossima settimana tornerà l’alta pressione delle Azzorre che cercherà di conquistare tutta l’Italia, ma dai Balcani una circolazione più fresca e a tratti instabile cercherà di ostacolare il suo intento. Probabilmente il bel tempo avrà la meglio, ma andrà a braccetto con una ventilazione dai quadranti settentrionali che favorirà un clima gradevole su tutte le regioni.

