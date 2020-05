Pakistan, aereo si schianta in zona residenziale: a bordo 98 persone

Un aereo della Pakistan International Airlines si è schiantato nei pressi dell’aeroporto internazionale di Karachi, in Pakistan. Lo ha riferito l’emittente ‘Geo’, citando fonti dell’Autorità per l’aviazione civile del Paese, secondo le quali lo schianto è avvenuto “un minuto prima dell’atterraggio”. A bordo dell’A320, decollato da Lahore, riportano i media locali, c’erano 98 persone (90 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio).

Secondo le fonti dell’Autorità per l’aviazione civile, l’A320 della compagnia di bandiera pakistana è precipitato in una zona residenziale nei pressi del quartiere Model Colony. L’emittente Geo riferisce che la torre di controllo ha perso le comunicazioni con l’aereo un minuto prima dell’atterraggio. Subito dopo l’incidente si sono attivati i soccorsi. Nella zona residenziale diverse case sono state danneggiate.

Secondo i media locali, sul luogo dello schianto si sono immediatamente portati un’unità di reazione rapida dell’esercito e reparti dei ranger per coordinare i soccorsi. Si sono inoltre alzati in volo alcuni elicotteri militari per una prima stima dei danni. ‘Geo’ sostiene che le ambulanze stanno avendo difficoltà a raggiungere la zona dello schianto a causa delle strade strette e delle numerose persone presenti. Il ministero della Sanità della provincia del Sindh ha dichiarato lo stato di emergenza in tutti gli ospedali di Karachi.

Il ministro pakistano dell’Aviazione, Ghulam Sarwar Khan, ha ordinato alla Commissione di indagine sugli incidenti aerei di aprire un'”inchiesta immediata” per accertare le cause dello schianto. Lo ha riferito l’emittente ‘Dawn’.

A bordo dell’aereo si sarebbe verificato un “guasto tecnico”. Lo ha detto l’ad della compagnia aerea, Arshad Malik, riferendo le ultime parole del pilota alla torre di controllo poco prima dello schianto. “Al pilota è stato detto che entrambe le piste erano pronte per l’atterraggio. Tuttavia, il pilota ha deciso di fare un go-around. Perché lo ha fatto e per quale ragione tecnica, lo scopriremo”, ha affermato Malik, parlando con la stampa prima di imbarcarsi su un volo per Karachi.

Ti potrebbero interessare anche: