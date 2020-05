Picchia e minaccia di morte le figlie, arrestata la madre

Una donna di 26 anni è stata arrestata dai carabinieri ad Alia, nel Palermitano. E’ accusata di aver maltrattato le figlie, la più grande delle quali di soli quattro anni. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Termini Imerese (Palermo). Le indagini, condotte secondo le linee guida dai carabinieri della Rete antiviolenza del capoluogo siciliano, hanno permesso di scoprire come dentro le mura domestiche le tre bimbe fossero sottoposte a continue vessazioni. “La donna picchiava, insultava e minacciava di morte la più piccola, alla presenza delle altre”, spiegano gli investigatori dell’Arma. Dopo le formalità di rito è stata condotta nel carcere Pagliarelli, le figlie, invece, sono state collocate in una struttura protetta.

