Francia impone quarantena a viaggiatori in arrivo da Gb e Spagna

La Francia impone un periodo di quarantena di 14 giorni ai viaggiatori in arrivo dalla Gran Bretagna e dalla Spagna. Il provvedimento, che per chi arriva dalla Spagna entra in vigore lunedì e dalla Gran Bretagna l’8 giugno, è una risposta ad analoghe misure adottate da Londra e Madrid. Vale per i Paesi europei in cui le autorità hanno unilateralmente imposto il periodo di isolamento, ha precisato il ministero degli Interni francese.

