Spara a compagna e si suicida, morto attore Hagen Mills

L’attore americano Hagen Mills si è suicidato, dopo aver sparato alla sua compagna. Secondo quanto riferito dalle autorità, il corpo senza vita dell’attore 29enne, noto soprattutto per le sue apparizioni nelle quattro stagioni della serie ‘Baskets’, è stato trovato dalla polizia, in seguito alla segnalazione di una sparatoria a Mayfield, in Kentucky.

Secondo le ricostruzioni apparse sulla stampa americana, gli agenti avrebbero appurato che lunedì scorso Mills aveva raggiunto la casa della madre della sua compagna Erica Price, dove la donna si trovava con la loro figlioletta di 4 anni. Dopo essere entrato in casa, l’attore avrebbe sparato, ferendo la compagna, per poi rivolgere la pistola contro se stesso e togliersi la vita con un colpo alla testa. Le ferite procurate alla compagna, fortunatamente, non sono invece state mortali e la donna si trova in ospedale in condizioni stabili ma non sarebbe in pericolo di vita.