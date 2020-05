Lombardia: nessun decesso. In Italia 50 morti

In tutta Italia, invece, sono 50 i morti per Coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo quanto reso noto dalla Protezione Civile, il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza sale così a 32.785, ma continua a scendere il numero dei malati e dei pazienti in ospedale. I ricoverati con sintomi sono 8.613, con una decrescita di 82 unità rispetto a ieri. Cala anche il numero dei pazienti in terapia intensiva (553, -19) e delle persone che si trovano in isolamento domiciliare (47.428, -1.057).

Gli attualmente positivi sono diminuiti di 1.158 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 56.594. I guariti sono invece aumentati di 1.639 da ieri e in tutto sono 140.479. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 229.858 (+531). In tutto sono stati eseguiti 3.447.012 tamponi, i casi testati sono 2.198.632. LOMBARDIA – Tornando alla Lombardia, gli attualmente positivi secondo i dati diffusi dalla Regione sono 25.614, in calo di 16 unità nelle ultime 24 ore. I tamponi effettuati sono 11.457, per un totale complessivo di oltre 670mila. I nuovi casi positivi sono il 2,5% dei tamponi giornalieri effettuati. Le persone ricoverate negli ospedali della Lombardia sono 4.017 (9 in meno rispetto a ieri), quelle in terapia intensiva 197 (-2). Il totale dei guariti e dei dimessi è di 45.656, in aumento di 301 da ieri. Sono 9.597 le persone positive a Milano, 32 in più rispetto a ieri. Nella provincia di Milano, invece, sono 22.680 (+64). A Brescia 14.476 (+59), Bergamo 12.906 (+72), Cremona 6.391 (+8), Monza e Brianza 5.439 (+18), Pavia 5.202 (+18), Como 3.757 (+10), Varese 3.506 (+16), Lodi 3.403 (+3), Mantova 3.320 (+6), Lecco 2.720 (+3) e Sondrio 1.416 (+2).