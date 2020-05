Lodi, morto bimbo di 3 anni precipitato dal quinto piano

E’ morto il bimbo di 3 anni precipitato dal quinto piano di una palazzina in via Felice Cavallotti a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi: il piccolo nell’impatto, dopo un volo di oltre una decina di metri, aveva riportato un “trauma cranico importante”.

L'episodio è avvenuto pochi minuti dopo le 10. Sul posto era subito intervenuta l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, che inizialmente aveva comunicato che il piccolo – soccorso nel cortile dello stabile – era stato trasportato in codice rosso, cioè in condizioni molto gravi, all'ospedale di Codogno. Un'informazione corretta dalla stessa Areu: purtroppo è stato "costatato il decesso sul posto". Sulla dinamica dell'accaduto indagano i carabinieri.

