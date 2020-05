Roma, individuato aereo precipitato nel Tevere

Con l’impiego del side scan sonar, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato nella notte il piccolo aereo precipitato nel Tevere ieri pomeriggio all’altezza di via Vitorchiano, in zona Due Ponti. Proseguono le operazioni per raggiungere il velivolo e per la ricerca del passeggero che risulta disperso.

