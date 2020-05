ASL ROMA 4/ Tamponi e Test Sierologici Attività in “Drive-in”

Da oggi è data la possibilità per le categorie individuate, di effettuare il test sierologico anche a Capena, oltre che nelle tende predisposte ai due nosocomi di Civitavecchia e Bracciano. Gli orari sono dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 18.00,il sabato dalle ore 09.00 alle 14.00

. Si specifica che le persone a cui sarà indirizzato il test verranno chiamate direttamente dalla Asl e sono :

Forze dell’ordine

Operatori e pazienti RSA e comunità socio assistenziali

Operatori sanitari della Asl

Polizia locale

Farmacisti di comunità

Personale delle ditte fornitrici Asl Roma 4 che operano nelle strutture Asl

Il percorso è suddiviso in ciascuna tenda, quindi l’utente si troverà a seguire un percorso guidato per effettuare il test sierologico o per effettuare il tampone molecolare. Due infermieri sono dedicati al percorso test sierologici, e altri due al percorso dei tamponi.

Si rammenta che la Asl sta calendarizzando i test sierologici in base alle liste ricevute, e i tamponi in base alla programmazione del Dipartimento di Prevenzione.

