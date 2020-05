Servizi/ Riapre il Poliambulatorio specialistico Villa Alba Centro storico

Dopo la sospensione delle prestazioni e visite ambulatoriali del centro polispecialistico per l’emergenza sanitaria Covid.19

In relazione alla sospensione delle prestazioni e visite ambulatoriali del centro polispecialistico avvenuta l’11 marzo, come da disposizioni contenute nel Decreto della Regione Lazio in relazione all’emergenza sanitaria, il Poliambulatorio Villa Alba Centro storico di Via Vittorio Emanuele Orlando, 75 riprende dal 28 maggio le tutte le attività ambulatoriali, nel rispetto di tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus. Riprendono quindi tutte le attività specialistiche del Centro, compresa la fisioterapia (finora erano attive soltanto le prestazioni con carattere di urgenza e con programmabilità breve da effettuare entro 10 giorni dalla richiesta). Si specifica che riapriranno anche le specialità di allergologia, Medicina dello Sport e Otorinolaringoiatria. L’accesso al Poliambulatorio sarà riservato solamente agli utenti che abbiano preventivamente prenotato la prestazione e che siano muniti di mascherine protettive. La prenotazione può avvenire tramite telefono allo 064740711 oppure per mail accettazione.villa.alba@gruppoini.it.

Gli ingressi saranno rigorosamente contingentati (non sono previsti accompagnatori se non nei casi autorizzati dal personale sanitario, per minori e disabili) e filtrati attraverso un triage effettuato dal personale del Centro: tutti gli utenti e gli operatori in entrata saranno sottoposti a rilevazione della temperatura corporea e ad un’intervista preventiva.Il personale fornirà tutte le indicazioni necessarie all’ingresso e per il percorso dedicato negli ambulatori e negli ambienti di fisioterapia; dispositivi di protezione individuale saranno in dotazione a tutto il personale operante nelle strutture, da quelle di triage fino a quello di accettazione, oltre, ovviamente, a quello medico-sanitario.

