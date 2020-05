Asl Roma 3, riprendono gli screening: ecco il numero verde dove prenotare

Dopo l’interruzione dovuta all’emergenza COVID 19 sono di nuovo attivi presso la Asl Roma 3 i programmi di screening oncologici per la prevenzione del tumore della mammella, del collo dell’utero e del colon retto. Riprende dunque l’attività di screening interrotta presso la Asl Roma 3 il 25 marzo (leggi qui). Ovviamente la struttura sanitaria garantisce le procedure di massima precauzione: visite ed esami verranno offerti con tutte le cautele indispensabili per evitare contagi e quindi con appuntamento prefissato. Per prenotare l’appuntamento per la mammografia, il pap test o il test HPV e l’esame del sangue occulto nelle feci i pazienti sono invitati a chiamare il numero verde 800.634.634 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.00.

È garantito il distanziamento tra un appuntamento e l’altro e la sanificazione dei luoghi e delle apparecchiature, verrà misurata la temperatura all’ingresso nel presidio e saranno disponibili gel igienizzanti per le mani.

La Asl Roma 3 invita gli utenti a presentarsi muniti di mascherina e non accompagnati, a meno di non essere affetti da handicap fisico o mentale per cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore. Per qualsiasi ulteriore informazione il numero verde a disposizione è l’800.634.634.