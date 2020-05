ASL ROMA 6/Ospedale di Velletri, eseguito un intervento endovascolare di TEVAR su paziente di 90 anni

V

È stato eseguito lo scorso 26 maggio per la prima volta nella ASL Roma 6, presso l’ospedale di Velletri, un delicato intervento endovascolare in urgenza per un aneurisma dell’aorta toracica con tecnica TEVAR ( ThoracicEndovascularAorticRepair) su una paziente di 90 anni. Tale procedura prevede il posizionamento di un’endoprotesi (una protesi di tessuto supportata da un’anima in metallo) senza la necessità di eseguire un’incisione chirurgica del tessuto circostante.

È stata l’equipe multidisciplinare vascolare composta da Dott. Filippi Chirurgo Vascolare f.f. Responsabile del locale reparto di Chirurgia Vascolare e dal Dott. Capotondi Direttore UOC del reparto di Radiologia Diagnostica ed Interventistica dell’Ospedale dei Castelli, coadiuvati dai chirurghi vascolari Dott. Cappello e Dott. Platone, ad intervenire sulla donna che era arrivata al Pronto Soccorso per un forte dolore toracico.

“Questo tipo di intervento – spiega il Dott. Capotondi – è durato circa 90 minuti ed ha permesso di scongiurare un delicatissimo intervento chirurgico vascolare tradizionale gravato, in relazione alle condizioni ed alla età della paziente, da un elevato tasso di complicanze e mortalità. La signora in prima giornata postoperatoria è stata trasferita dal reparto di Terapia Intensiva nel reparto di degenza ordinaria in buone condizioni generali ed in assenza di dolore toracico. Sarà sottoposta a TAC di controllo subito prima della sua dimissione”.