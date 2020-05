Coronavirus, altri 87 morti in Italia

I dati dell’emergenza in Italia

Altri 87 morti in Italia per coronavirus. In totale, dall’inizio dell’emergenza, le vittime sono 33.229 secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. I casi attualmente positivi sono 46.175, con un calo di 1811 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 38.606 persone. Quelle ricoverate con sintomi sono 7094, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 475 (-14 rispetto a ieri).

Ti potrebbero interessare anche: