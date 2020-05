Latina, Sabaudia, San Felice e Terracina: dove si può andare al mare e come

Via alla stagione balneare da oggi, 29 maggio. Gli stabilimenti seguono le linee guida indicate dalla regione e i Comuni decidono in merito alle spiagge libere. In provincia di Latina da oggi sono fruibili le spiagge libere di Latina, Sabaudia e San Felice Circeo. Terracina ha deciso di aspettare ancora qualche giorno e di permettere l’accesso in spiaggia dal 15 giugno.

LATINA – Da oggi è aperta la spiaggia libera di Latina, che conta 7 chilometri. Il posizionamento degli ombrelloni dovrà dunque comunque garantire una superficie di almeno 13,5 mq, cioè un distanziamento minimo tra i sostegni di 4,15 m. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio) deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Alla Polizia Locale è stata data indicazione di effettuare controlli, in attesa di un servizio di sorveglianza che metterà in campo il comune insieme alla app che è al vaglio degli uffici.

SABAUDIA – Il Comune aveva annunciato la volontà di lanciare una app per prenotare il posto in spiaggia. Non entrerà, però, in vigore da subito ed è ancora allo studio. Intanto sarà possibile andare al mare rispettando il distanziamento che. Per le spiagge libere sarà cura dei bagnanti disporre l’ombrellone in modo da creare una piazzola di 4×4 metri e garantire un corridoio di passaggio verso l’acqua del mare di circa 2 metri. È consigliato delimitare la propria area con un apposito kit.

TERRACINA – Il Comune non aprirà le spiagge libere prima del 15 giugno e anche alcuni stabilimenti hanno deciso di rimandare la riapertura ai primi di giugno. Le procedure sono in fase di espletamento e l’ordinanza arriverà in giornata, ma, al momento, l’Ente ha ritenuto che non sia possibile garantire l’osservanza delle norme. Gli uffici stanno valutando la fattibilità delle iniziative da mettere in campo da giugno. Tra queste c’è la possibilità di dare ai privati le concessioni delle spiagge, anche di quelle libere, lasciando la possibilità ai bagnanti anche di non acquistare lettini e ombrelloni.

SAN FELICE – San Felice Circeo non ha pubblicato l’ordinanza che stabilisce se i cittadini potranno andare in spiaggia da oggi o no e con quali modalità. In assenza di ordinanza locale vige quella regionale, dunque le spiagge sono aperte.

