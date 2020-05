Fase 2, Raggi: “Seapass, web app per monitorare affluenza spiagge libere”

”Una ‘web app’ per informare in tempo reale i cittadini sullo stato di ricettività delle spiagge, per evitare assembramenti ai varchi di accesso o spostamenti sul litorale di Roma quando non ci sarà disponibilità di posti”. Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

”Si chiama ‘Seapass-Il mare di Roma’ e consentirà ai cittadini di monitorare in tempo reale la situazione delle spiagge in modo da poter decidere se recarsi al mare con la certezza di poter accedere alla spiaggia libera. Una misura necessaria in seguito all’emergenza causata dalla diffusione del coronavirus per tutelare la sicurezza dei cittadini. Si tratta di una applicazione mobile, ovvero un sito web (www.seapassroma.it) accessibile da qualsiasi dispositivo collegato a internet”.

Ti potrebbero interessare anche: