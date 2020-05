SpaceX, lancio ok e Usa tornano nello spazio

SpaceX Crew Dragon, buona la seconda. Il lancio della capsula è avvenuto con successo al secondo tentativo. Alle 15.22 di Cape Canaveral, è stato effettuato il primo lancio di un equipaggio a stelle e strisce dal suolo americano dopo 9 anni e gli astronauti Douglas Hurley e Robert Behnken raggiungeranno la Stazione Spaziale Internazionale. Mercoledì la procedura era stata interrotta per le condizioni meteo avverse. Stavolta, invece, tutto secondo i programmi e la missione entra nella storia: per la prima volta un’azienda privata, la creatura di Elon Musk, in partnership con la Nasa spedisce due astronauti nello spazio. Ad assistere al lancio, anche il presidente Donald Trump. Hurley e Behnken arriveranno sulla Stazione Spaziale Internazionale dopo 19 ore.

