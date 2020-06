E’ morto Franco Mosca, chirurgo di fama internazionale

l professore Franco Mosca, chirurgo di fama internazionale, che ha promosso l’utilizzo della robotica nelle sale operatorie e luminare dei trapianti di organi, è morto ieri, dopo pochi mesi di malattia all’età di 78 anni a Pisa. Lascia la moglie Giusy e le figlie Marta, Elena e Irene. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’Università di Pisa, di cui era docente emerito di chirurgia generale, e dall’Azienda ospedaliero-universitaria pisana (Aoup). Nel 2018 era entrato nell’olimpo mondiale della chirurgia, con il conferimento dell’onorificenza massima per un chirurgo, venendo nominato “Honorary Fellow” dall’American College of Surgeons, la più grande e prestigiosa società scientifica di chirurghi al mondo.

Mosca era nato a Biella nel 1942 e aveva portato a Pisa i trapianti d’organo, fornendo le competenze e la spinta necessaria per l’apertura dei centri trapianti di fegato e di pancreas e per lo sviluppo di quello di rene, per quest’ultimo proseguendo l’attività che aveva già iniziato insieme al suo maestro, il professor Mario Selli. Aveva quindi guidato i rispettivi centri trapianti, dove oggi vengono a curarsi pazienti da tutt’Italia, raggiungendo numerosi primati e portandoli ai vertici nazionali e internazionali per volumi di attività, risultati e reputazione scientifica.

