Dramma Gattuso, è morta la sorella

Gravissimo lutto per Rino Gattuso. E’ morta la sorella 37enne dell’allenatore del Napoli. La donna aveva accusato un malore lo scorso 3 febbraio a Gallarate ed era stata ricoverata in ospedale. Gattuso aveva disertato la conferenza dopo la gara Napoli-Sampdoria per raggiungere la sorella, sottoposta ad intervento d’urgenza.

"Ti siamo tutti vicini con il cuore caro Rino", scrive il Napoli in un tweet. "Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca", si legge in un altro messaggio.

