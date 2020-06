Roma, incendio in deposito Atac: in fiamme 7 autobus

Un incendio è divampato alle ore 20.50 circa all’interno del deposito Atac Magliana, in via L. Canoni 53, a Roma. In fiamme 7 bus. Non ci sono feriti. Sul posto i vigili del fuoco che stanno spegnendo il rogo. Non sono chiare al momento le cause.

