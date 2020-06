Il pm indaga per odio razziale e occupazione i vertici del movimento. Esultano la sindaca Raggi (‘vittoria per la città’) e l’Anpi

Al termine di un’indagine condotta dalla Digos della Questura di Roma, la Procura della Repubblica capitolina contesta i reati di associazione a delinquere finalizzata all’istigazione all’odio razziale e occupazione abusiva di immobile nei confronti, tra gli altri, dei vertici del movimento di estrema destra di Casapound: Gianluca Iannone, Andrea Antonini e Simone Di Stefano. Con loro, altre tredici persone.

Nell’ambito di questo procedimento, sono iniziate oggi le procedure di sequestro dell’immobile di via Napoleone III, da anni occupato dai militanti e utilizzato, secondo l’impostazione degli inquirenti, come “quartier generale” dell’associazione. In risposta all’atto, sul palazzo è stato esposto dai militanti un Tricolore e dalle finestre è stato diffuso ad alto volume l’inno nazionale.

La notifica del provvedimento del gip di Roma, che ha accolto le richieste del pm Eugenio Albamonte, dovrebbe essere completata non prima di martedì. La struttura passerà quindi nelle disponibilità del Tribunale. Per quanto riguarda la programmazione dell’eventuale sgombero, essa dovrà essere decisa in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, che dovrà coordinarsi con la Procura.

“Siamo contenti che questa iniziativa sia stata assunta. Ora aspettiamo l’evoluzione dal punto di vista giudiziario”, commenta l’Anpi. “Esprimiamo viva soddisfazione per il provvedimento che era stato richiesto dalla Procura sulla base della nostra denuncia”, sottolinea il vicepresidente Emilio Ricci.

Ed esulta anche la sindaca Virginia Raggi: “Un momento storico, una vittoria per la città”. Poi, sulla sua pagina Facebook, la prima cittadina ha pubblicato un video dello scorso agosto, quando andò ai piedi del palazzo di via Napoleone III in occasione della rimozione della scritta sull’edificio. “Oggi si festeggia il 76esimo anniversario della Liberazione di Roma dall’occupazione nazi-fascista – commenta nel post Raggi – Ringrazio la Procura della Repubblica di Roma” per l’avvio dell’iter.

“Finisce un’occupazione da 4,6 milioni di danno erariale”, scrive su Twitter la capogruppo M5s al Consiglio regionale del Lazio, Roberta Lombardi.

“Per tutti coloro che vogliono mostrare solidarietà e vicinanza a CasaPound dopo gli ultimi attacchi strumentali, per gli amici, i rappresentanti delle istituzioni, gli esponenti del mondo della cultura, per tutti gli uomini liberi, l’appuntamento è oggi alle ore 17.30 in via Napoleone III numero 8”. Così un post sulla pagina Facebook di Casapound Italia