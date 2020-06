Lo sapevate che il Litorale Pontino ha le spiagge a misura di bambini?

SCENARI/ Otto “bandiere verdi” assegnate ad altrettanti centri della costa. Il perfetto connubio di sicurezza e comfort è stato riconosciuto al Lido di Latina, a Sabaudia, a San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta, Formia e Ventotene. Riconoscimenti importanti, assegnati da pediatri in relazione al rispetto di determinati parametri

Dopo le bandiere blu arrivano le bandiere verdi a segnalare la eccellenza del Litorale pontino. Su su 8 città costiere su 11, infatti, sventolerà il vessillo dato dai pediatri alle spiagge a misura di bambino. Il perfetto connubio di sicurezza e comfort, infatti, è stato riconosciuto al Lido di Latina, a Sabaudia, a San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta, Formia e Ventotene. Non è cosa da poco. Per ottenere questo riconoscimento, nato nel 2008 da un’idea del pediatra Italo Farnitani, ordinario alla Libera università degli

Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta, che a tutt’oggi continua a occuparsene, occorre il rispetto di requisiti ben precisi: acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i grandi. In parole povere, è importante avere arenili puliti quotidianamente, spazi idonei e attrezzati per consentire ai bambini di giocare liberamente e ai genitori di trascorrere le vacanze in tutta tranquillità. Riconoscimento importante, dunque, che rappresenta un tassello fondamentale nel quadro della offerta turistica complessiva soprattutto in un momento così delicato

