Roma, cadavere in stato di decomposizione vicino a stabilimento Peroni

Un cadavere in stato decomposizione è stato trovato poco fa vicino alle sterpaglie di fronte allo stabilimento della Birra Peroni, in via Renato Birolli, sulla Collatina. Sul posto gli agenti del commissariato Prenestino, delle volanti e della Scientifica per i rilievi.

