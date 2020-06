Grecia riapre all’Italia: “Da lunedì via limitazioni”

“Sono contento che l’amico Dendias mi abbia rassicurato sul fatto che la Grecia aprirà all’Italia sicuramente entro la fine del mese eliminando qualsiasi tipo di blocco e obbligo di quarantena per gli italiani con l’impegno a valutare, in base ai dati, una riapertura già dalle prossime settimane”. E’ quanto dichiara il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ad Atene ha incontrato il collega greco Nikos Dendias. “Il ministro Di Maio mi ha aggiornato sui dati in Italia nettamente migliorati. La Grecia toglie dal prossimo lunedì, in maniera graduale fino alla fine del mese, tutte le limitazioni nei confronti dell’Italia. Esprimo i sentimenti di solidarietà da parte del popolo greco al popolo italiano”, ha dichiarato il ministro degli Esteri greco Dendias.

“Tutte le attività” commerciali italiane impegnate nel turismo si sono “attrezzate” per “ricevere i turisti in sicurezza”, ha quindi sottolineato Di Maio. L’Italia, ha ribadito il ministro, a livello europeo chiede che vi siano in materia di turismo “regole uniformi” e non soluzioni bilaterali o ad hoc “non appropriate”.

Di Maio e il suo collega greco hanno quindi firmato ad Atene “un accordo di delimitazione delle rispettive zone marittime” e “due ulteriori strumenti giuridici relativi sia alle risorse del Mediterraneo sia alla tutela dei diritti storici italiani di pesca nelle acque greche”. Grazie agli accordi, ha sottolineato il capo della Farnesina, “i nostri pescatori vedranno tutelati i loro diritti, sempre nel rispetto dei diritti sovrani della Grecia”.

