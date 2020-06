CasaPound, notificato il sequestro preventivo

E’ stato notificato il decreto di sequestro preventivo agli occupanti del palazzo di via Napoleone III, sede di CasaPound, e occupato dal 2003. Nel provvedimento, in cui figurano indagati 16 inquilini, il gip di Roma Zsuzsa Mendola accoglie le richieste della Procura ma solo in riferimento al reato di occupazione abusiva.

