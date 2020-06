Minacce di morte a Di Maio sui social

Haters in azione contro Luigi Di Maio. Da un account twitter sono partite minacce contro il ministro degli Esteri ed esponente del M5S. “Ti vogliamo morto”, “Ti vogliamo morto insieme a tutti i napoletani”, “Dovete morire tutti”, questo il tenore di alcune delle frasi contro Di Maio che appaiono sull’account twitter di un anonimo registrato come ‘Carla’. Il vice ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, esprime “massima solidarietà al ministro Di Maio”. “Le minacce e le intimidazioni non ti fermeranno, continua con la forza che ti ha contraddistinto fino ad oggi! Un abbraccio”, scrive Sileri su twitter. “Caro Di Maio, non saranno certo le minacce a fermare il tuo impegno e la tua azione di Governo. Anzi, sono certa che, se possibile, sarai ancora più fermo e determinato. Continuiamo a cambiare questo Paese! Un abbraccio”, è il messaggio social della vice ministro all’Economia Laura Castelli.

