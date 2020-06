Cesena, 31enne uccide la madre a coltellate

Ha ucciso la madre a coltellate, L.T. di 64 anni, in casa a Bora, frazione di Mercato Saraceno, nel Cesenate. E successo ieri sera alle 22. F. V., 31 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Cesena. Per la donna i soccorsi sono stati inutili. L’uomo avrebbe seri problemi psichici. Dopo aver ucciso la madre con un coltello da cucina, si è denudato, correndo per le strade del paese e urlando frasi sconnesse.

