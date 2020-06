Pivetti: “Io interrogata domani? Sono serena”

“Sono molto serena, sono contenta che ci sia molto presto l’opportunità di chiarire bene tutto”. Lo dice all’AdnKronos Irene Pivetti, ex presidente della Camera, indagata per riciclaggio – insieme ad altre cinque persone – in una inchiesta milanese, coordinata dal pm Giovanni Tarzia, che domani dovrebbe essere ascoltata dai pm. “Credo che sia molto importante la fiducia nella massima chiarezza e trasparenza anche di questo approfondimento”, dice ancora riferendosi alla convocazione dei magistrati inquirenti. “Da questo punto sono molto serena”, assicura l’ex terza carica dello Stato.

L’indagine in questione, diversa da quella che vede la Pivetti coinvolta per il caso mascherine, riguarderebbe alcune operazioni che sarebbero state realizzate attraverso due società , una riconducibile alla stessa Pivetti e un’altra invece non legata a lei. Al centro dell’inchiesta sembra esserci un’attività di import-export con la Cina. L’indagine in questione, diversa da quella che vede la Pivetti coinvolta per il caso mascherine, riguarderebbe alcune operazioni che sarebbero state realizzate attraverso due società , una riconducibile alla stessa Pivetti e un’altra invece non legata a lei. Al centro dell’inchiesta sembra esserci un’attività di import-export con la Cina.

Ti potrebbero interessare anche: