Trump contro i “terroristi a Seattle”. E minaccia l’intervento

“Terroristi interni hanno preso il controllo a Seattle, governata ovviamente dall’estrema sinistra”. Così Donald Trump, aggiungendo la sua ormai solita chiosa “Law and order”, su Twitter definisce terroristi i dimostranti che, guidati da un membro del consiglio comunale, Kshama Sawant, hanno occupato per circa un’ora la City Hall chiedendo le dimissioni del sindaco, Jenny Durkan, e il definanziamento del Seattle Police Department.

In un altro tweet Trump attacca ancora i leader “dell’estrema sinistra” che guidano Seattle e lo stato di Washington minacciando di intervenire se “non riprendono il controllo della città”. “Riprendete la vostra città ora, se non lo fate lo farò io – ha detto ancora – questo non è un gioco, questi brutti anarchici devono essere fermati immediatamente, fate presto”.