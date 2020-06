Città Bianca di Veroli (Gruppo INI) torna Covid Free

Perfettamente guariti (e dimessi) gli ultimi due pazienti Covid ricoverati alla Clinica Città Bianca di Veroli, gruppo INI, che da oggi torna Covid Free. I tamponi effettuati sui due uomini arrivati nella struttura nei primi giorni di aprile e provenienti dal Policlinico di Tor Vergata e dallo Spaziani di Frosinone, hanno dato esito negativo. Il reparto allestito appositamente in linea con le direttive regionali dunque chiude dopo aver svolto fino in fondo il suo lavoro. Si tratta di una notizia estremamente positiva per il Gruppo INI che ha dimostrato di saper far fronte adeguatamente al Covid -19, per il territorio e per il quadro generale dell’emergenza pandemica in un momento in cui si assiste ad una recrudescenza del fenomeno in alcune strutture della regione

Ti potrebbero interessare anche: