Focolaio Garbatella, 9 casi in tutto

Sono nove in totale i casi risultati positivi al Covid-19 all’interno del palazzo occupato nel quartiere Garbatella a Roma. A quanto si apprende, tra i novi positivi ci sono anche i cinque membri della famiglia, di origine peruviana, risultata inizialmente contagiata. Tutti i positivi sono stati trasferiti in altre strutture dedicate, sono stati effettuati i tamponi e al momento non ci sono casi positivi all’interno della struttura. Il palazzo resta ovviamente sotto controllo per la quarantena.

Ti potrebbero interessare anche: