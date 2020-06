Il dittatore del Venezuela ha finanziato i grillini? Fake news

Nicolás Maduro avrebbe dato «la sua autorizzazione nel 2010 a inviare una valigia contenente 3,5 milioni di euro al consolato venezuelano a Milano per finanziare in nero il Movimento 5 stelle, partito nato nell’ottobre 2009». L’accusa, accompagnata dalla pubblicazione di un documento classificato come «segreto» dalla direzione generale dell’intelligence militare del Venezuela, arriva dal quotidiano spagnolo Abc. L’ambasciata venezuelana in Italia smentisce il contenuto dell’articolo. La rappresentanza diplomatica fa sapere anche che «le autorità di Caracas agiranno in sede legale». «Io non so perché un giornale spagnolo racconti in copertina una fake news. Io non so perché i giornali italiani non approfondiscano minimamente la notizia scoprendo, ad esempio, che se ne parlò anche negli anni scorsi, ma finì nel nulla come tutte le fake news», scrive Davide Casaleggio, figlio del fondatore del M5S Gianroberto e presidente dell’Associazione Rousseau, sul Blog delle Stelle annunciando querele. «Il MoVimento 5 stelle è sempre stato finanziato in modo trasparente e siamo gli unici ad aver reso pubblici tutti i bilanci, anche di dettaglio, prima ancora che fosse la legge a richiederlo», sottolinea Casaleggio.

«L’attacco diffamatorio del quotidiano di destra e monarchico Abc nei confronti del M5S e soprattutto di Gianroberto Casaleggio è vile — commenta Alessandro Di Battista all’Adnkronos —. Non vi è cosa più oscena che attaccare persone non più in vita, che non possono difendersi». Dal canto suo, Abc conferma invece la notizia. «Confermiamo tutto: Abc è un giornale serio e rispettabile, di massima qualità. Facciamo le nostre verifiche, non siamo dei pazzi che pubblichiamo le prime informazioni che ci capitano in mano», ha spiegato il vicedirettore Luis Ventoso, interpellato telefonicamente dall’Ansa. «Anzi, sono molto contento», ha aggiunto, «della vasta eco che questa nostra notizia sta avendo in Italia».