Protesta dipendenti delle pulizie davanti al Grassi di Ostia, Asl Roma 3 precisa

In relazione alla protesta messa in atto questa mattina a Ostia davanti all’Ospedale Grassi da parte dei dipendenti delle società appaltatrici del servizio di pulizie della Asl Roma 3 la Direzione Aziendale comunica di aver messo in atto una serie di valutazioni e di accertamenti per risolvere il problema. Nei giorni scorsi ci sono stati degli incontri con una delle aziende interessate ed è stata adottata una delibera da parte del Commissario Straordinario. In settimana è previsto un ulteriore incontro con le aziende affidatarie con l’auspicio che possa essere risolutivo e che si possa da un lato garantire ai lavoratori la migliore qualità di vita e di servizio e all’azienda la sicurezza delle prestazioni concordate.

