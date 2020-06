PULIZIE E SANIFICAZIONE ALLA ASL ROMA 3, RISOLTE LE CRITICITA’

Si è tenuto in data odierna l’incontro tra la Asl Roma 3 e la RTI, SNAM LAZIOSUD/DIEMME, aggiudicataria del servizio di pulizia per definire le criticità emerse in riferimento alle attività oggetto dell’appalto. A seguito a quanto rappresentato dalla ASL la RTI si è impegnata a riportare gli attuali parametri orari contrattuali dei lavoratori agli stessi esistenti prima della aggiudicazione.

